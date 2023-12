L'incredibile battuta di Rublev sulla figlia di Medvedev

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) - Parata di stelle ad Abu Dhabi , negli Emirati Arabi Uniti, per la 'World Tennis League': alcuni dei più grandi tennisti del mondo si preparano in vista della nuova impegnativa stagione. Nella giornata di ieri (21 dicembre) Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas hanno giocato insieme una partita di doppio: la tennista catalana e il greco hanno vinto 6-4 contro il duo formato da Sofia Kenin e Daniil Medvedev , che ha disputato anche una partita di doppio maschile con il suo caro amico, il connazionale Andrey Rublev . I due moscoviti hanno avuto la meglio su Stefanos Tsitsipas e Grigor Dimitrov ( 7-6 (3) il punteggio finale) in una partita molto divertente e ricca di momenti a dir poco esilatanti...

Rublev sorprende Medvedev: la frase è clamorosa

In un clima goliardico, Rublev è stato intervistato al termine della partita. "Ho capito che sei il padrino della figlia di Daniil (Medvedev, ndr)?", la domanda del giornalista alla quale il 26enne russo ha risposto così, tra lo stupore generale: "In realtà sono io il padre. Lui è il padrino". Una battuta che ha lasciato di sasso tutti i presenti, Medvedev compreso: Daniil è infatti rimasto seduto sulla sedia con l'espressione tipica di chi non sa esattamente come reagire. Il numero 5 Atp è poi ritornato sui suoi passi: "Sì, sono il padrino". Chi invece ha accolto con favore lo scherzo è Daria: la moglie dell'ex numero 1 del mondo ha preso con umorismo le parole di Andrey, facendosi una grassa risata.