Follia Rublev, sale sulla sedia dell’arbitro e gli mette quasi la mano in faccia

Andrey Rublev è protagonista di un gesto clamoroso nei confronti del giudice di sedia, durante un match di esibizione dell'Ultimate Tennis Showdown, un torneo con un format rivoluzionario, con regole completamente nuove. Rublev stava giocando contro Rune, quando ha attaccato l'arbitro, arrivando quasi a mettergli le mani addosso. A far perdere la pazienza al numero cinque del mondo è stata una svista del giudice di sedia. I giocatori, in questo torneo (che si gioca in partite prive di set, ma con quarti di otto minuti dove i tennisti devono fare più punti dell'avversario) hanno una speciale carta che possono giocarsi durante la partita: quella de "il prossimo punto conta tre".