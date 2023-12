Torino, Sonego è l'uomo in più contro l'Udinese: la foto virale sui social

TORINO - Tifoso d'eccezione per il Torino, impegnato in casa contro l'Udinese nel match valevole per la 17esima giornata di Serie A: la squadra di Juric può infatti contare sull'apporto di Lorenzo Sonego. Il tennista classe 1995, fresco vincitore della Coppa Davis, aveva annunciato con un videomessaggio pubblicato sui social dal club granata, la sua presenza contro i bianconeri di Cioffi: "Sarò allo stadio a fare il tifo per il Toro, dovete esserci tutti perché è importante", l'invito di Sonego al pubblico granata.