Djokovic si ispira a Brady: "Voglio giocare fino a 40 anni"

RIYADH - Novak Djokovic non ha intenzione di appendere la racchetta al chiodo. Il serbo, che ha concluso una stagione fantastica da numero uno al mondo con ben tre Slam vinti, non vuole sentire parlare di ritiro all'età di 36 anni, e anzi spera di poter andare avanti ancora a lungo. Nole attualmente si trova in Arabia Saudita per la Riyadh Season Tennis Cup, che lo vedrà sfidare Carlos Alcaraz in un match d'esibizione. Durante la conferenza stampa, Djokovic ha parlato proprio del suo futuro.