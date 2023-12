L'annuncio di Sinner sulle Olimpiadi Parigi 2024: "Ho preso la mia decisione"

Non solo la racchetta e i colpi da numero 4 del mondo, Sinner se la cava piuttosto bene anche sulla neve . Ma ora le vacanze e il relax stanno per terminare e la nuova stagione si avvicina sempre di più. Appuntamento con l'Australia nel 2024, prima però Jannik si allenerà a Montecarlo per arrivare al top. Con le Olimpiadi nella testa...

Sinner alle Olimpiadi

Sinner ci sarà, non mancherà ai Giochi di Parigi del 2024, è il suo nuovo grande obiettivo. "Giocherò per me stesso, ma comunque anche per l’Italia. È sempre un grande onore rappresentarla", le sue parole al TG1. Dopo un 2023 da record, con il trionfo anche in Coppa Davis, adesso l'azzurro sogna l'Olimpiade.