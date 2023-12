Sinner e la frase su Sanremo che scalda i tifosi sui social

ROMA - Reduce da un 2023 da sogno, conclusosi con il trionfo in Coppa Davis e il quarto posto nel ranking Atp, Jannik Sinner è pronto a tuffarsi nel 2024 in cerca di conferme e nuovi sogni da trasformare in realtà. Intervistato da 'La Stampa', che lo ha nominato campione dell'anno, il fuoriclasse altoatesino commenta così il crescente affetto dei tifosi nei suoi confronti: "Per me è ovviamente una bellissima notizia - sottolinea il 22enne di San Candido -. L’affetto del pubblico conta tantissimo, l’ho sentito a Torino e a Malaga ma anche durante tutta la stagione in giro per il mondo. Poter trasmettere i miei valori come il fairplay, il lavoro duro e il rispetto è molto importante e sono contento e soddisfatto del giudizio dei fans. Federer e Nadal? Ricevere questo premio dopo personaggi come Roger e Rafa è un onore immenso".