Sonego-Zverev 1-0 (7-6), diretta United Cup: segui Italia-Germania LIVE

La nuova stagione del tennis inizia oggi dall'altra parte del mondo con la United Cup , torneo combinato uomini-donne in preparazione dell’Australian Open. L'Italia sfida la Germania all'esordio . Il match clou è Sonego-Zverev . Gli azzurri, dopo la vittoria in Coppa Davis , non possono contare in questo torneo su Jannik Sinner , Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Martina Trevisan. Segui la partita in diretta.

11:20

Zverev recupera: 2-1

Sotto 0-30, come nel primo set, il tedesco recupera e vince il game al servizio. Alla fine un urlo liberatorio.

11:15

Sonego super: 1-1

Ai vantaggi l'italiano vince un game incredibile in rimonta.

11:05

Zverev riparte: 1-0

Non senza difficoltà, il tedesco inizia con il piede giusto il secondo set al servizio.

11:01

Sonego vince il primo set 7-6

Sonego fa suo il tie break per 7-6 in rimonta. Per la prima volta in carriera ha vinto un set contro Zverev.

10:49

Zverev risponde: 6-6

Altro game a zero, stavolta per il tedesco che porta il primo set al tie break.

10:45

Sonego perfetto: 6-5

Doppio ace per il torinese. Game a zero, il primo per Sonego che è dentro una partita che non lo vedeva favorito alla vigilia.

10:43

Zverev senza freni: 5-5

Con il 70% di prime in campo, il tedesco risulta imbattibile al servizio. Di nuovo parità.

10:37

Sonego non molla: 5-4

Game complicato, ma Lorenzo porta a casa il punto decisivo del 40-30. Match molto equilibrato.

10:32

Zverev in rimonta: 4-4

Spinge Lorenzo sul dritto e Zverev va sotto 0-30. Ma il tedesco alza i ritmi e centra il pareggio in rimonta.

10:24

Sonego spettacolare: 4-3

Regge il torinese che vince il game alla battuta 40-15. Notevole un punto confezionato con un salvataggio di rovescio a rete.

10:20

Zverev convinto: 3-3

Game solido per il tedesco. A parte una buona risposta (40-15) Sonego non riesce a contrastare la forza del numero 7 al mondo al servizio.

10:16

Sonego c'è: 3-2

Funziona il servizio dell’italiano (40-15) che torna in vantaggio. Stavolta nessun rischio break alla luce dei tre punti consecutivi in avvio di game.

10:12

Zverev di potenza: 2-2

Turno alla battuta agevole per il tedesco (40-15) che va di potenza e precisione, lasciando un solo punto (il primo alla risposta) a Sonego.

10:07

Sonego torna davanti: 2-1

Scambi lunghi e qualche rischio, ma Lorenzo mette sotto Zverev ai vantaggi dopo aver annullato una palla break all'avversario.

9:59

Zverev aggressivo: 1-1

Game a zero per il tedesco che al servizio sbaglia poco o nulla.

9:57

Sonego parte bene: 1-0

Anche un ace nel primo game per l'italiano che tiene il turno al servizio.

9:52

Sonego-Zverev: si parte

Alla battuta Sonego. Il match in Australia è iniziato.

9:48

Sonego-Zverev: fase di riscaldamento

I due tennisti sono in campo e si stanno scaldando. Sonego è in tenuta azzurra, Zverev ha un completo bianco.

9:45

A Sydney si tifa Italia

Sugli spalti della Ken Rosewall Arena di Sydney non mancano le bandiere tricolore. Adesso si fa il tifo per Sonego, atteso dal difficile impegno contro Zverev.

9:38

Sonego-Zverev: ci siamo

Zverev parte favorito contro Sonego. Il tedesco, numero 7 del ranking, è tornato ai vertici del tennis mondiale dopo il brutto infortunio subito nel 2022.

9:34

Paolini: "Vittoria speciale"

“E’ una vittoria speciale. Sono felice, non so come sono riuscita a vincere. Oggi ha funzionato tutto. Amo le competizioni a squadre, sono divertenti, spero di poter recuperare...”, ha detto Paolini dopo il successo contro Kerber, segnato da una rimonta incredibile nonostante i problemi fisici.

9:31

Paolini show: Italia-Germania 1-0

L'Italia ha vinto il match inaugurale della United Cup contro la Germania. Paolini ha battuto Kerber, ex numero 1 reduce dallo stop per maternità, con il punteggio di 6-4 7-5 nonostante i crampi accusati nel corso del secondo set. A breve spazio a Sonego-Zverev.

9:26

United Cup, Sonego si scalda

Sonego, che ha dimostrato sempre un grande attaccamento alla maglia azzurra, è il leader dell'Italia nella United Cup. Adesso è il numero 46 al mondo. Di recente ha detto: “Dopo la Davis sogno le Olimpiadi e le Atp nella mia Torino”.

9:16

United Cup, Furlan guida l’Italia

Al comando dell’Italia c’è Renzo Furlan, allenatore ed ex tennista. Nel 1996 ha raggiunto il 19° posto della classifica mondiale.

9:02

United Cup, la squadra dell’Italia

La squadra azzurra è composta da Lorenzo Sonego, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Flavio Cobolli e Angelica Moratelli.

8:53

Sonego-Zverev in tv

La partita maschile sarà trasmessa in diretta su Supertennis, al termine di Paolini-Kerber. L'orario d'inizio indicativo è alle 9.30.

8:43

United Cup, il programma di Italia-Germania

Prima Paolini-Kerber (singolare femminile) che al momento è in corso, a seguire Sonego-Zverev (singolare maschile), di seguito Cobolli-Moratelli-Marterer-Siegemund (doppio misto).

8:36

United Cup, Paolini avanti

Nel primo match, quello femminile, Paolini ha vinto il primo set contro Kerber con il punteggio di 6-4.

8:32

United Cup, in vetrina Sonego-Zverev

I due tennisti si affronteranno per terza volta in carriera. I precedenti sono a favore di Zverev che ha vinto in due occasioni in due set.