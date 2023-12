United Cup, dominio Germania nel doppio misto: Sonego e Moratelli ko

SYDNEY (AUSTRALIA) - Inizia con una sconfitta l'avventura dell'Italia in United Cup, il torneo a squadre miste per nazioni in corso in Australia. Finalista nella scorsa edizione, la squadra azzurra capitanata da Renzo Furlan ha alzato bandiera bianca contro la Germania che si è imposta 2-1 in rimonta nella prima giornata della competizione. Decisivo il successo tedesco nel doppio misto, conquistato da Angelique Kerber e Alexander Zverev che hanno battuto con un netto 6-3, 6-0 il duo Angelica Moratelli-Lorenzo Sonego, sconfitto nel secondo match di singolare dal 26enne di Amburgo.