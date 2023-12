Atp Brisbane, Zeppieri eliminato: si qualifica Thiem e sfiderà Nadal

Giulio Zeppieri non è riusciuto a entrare nel main draw dell'Atp di Brisbane (montepremi 661.585 dollari) che si sta disputando sul cemento della capitale del Queensland, in Australia. Il 22enne di Latina, numero 135 del ranking, si è fermato nell'ultimo turno di qualificazioni davanti a Thiem, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. Sarà, dunque, l'austriaco, ex numero 3 al mondo, a sfidare nel primo turno del tabellone principale Nadal, ormai pronto al nuovo esordio.