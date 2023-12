Brisbane, avanza Giorgi. Trevisan fuori al primo turno

Sorriso pieno per Camila Giorgi nel torneo Wta 500 di Brisbane, in corso in Australia. La 32enne marchigiana, numero 53 al mondo, accede al secondo turno dopo aver battuto con il punteggio di 5-7 6-2 6-3 la 22enne statunitense Peyton Stearns e ora affronterà la 26enne lettone Jelena Ostapenko, 13esima del ranking mondiale e numero 3 del tabellone nel torneo in Oceania.