Nadal regola Thiem in due set. Rivivi la diretta del ritorno in campo di Rafa dopo un anno

Sono trascorsi 349 giorni dall'ultima volta che Rafa Nadal ha giocato una gara ufficiale, prima di quella di oggi. Lo spagnolo domina Dominic Thiem che regge bene nel primo set ma poi crolla nel secondo sotto i colpi di Rafa autore di un vero e proprio show. Nadal non rischia praticamente nulla al servizio, è brillante e sopratutto in un ottimo stato di forma, tanto da far sembrare impossibile che sia stato fuori un anno. Un ritorno da vera e propria leggenda per il campione. Rivivi al diretta della gara.

Un ritorno in campo che ricorderà per sempre Rafa Nadal. Lo spagnolo ha vissuto un 2023 davvero durissimo ma nella prima apparizione ufficiale ha regolato in due set Thiem conquistando una vittoria netta.

Non solo il ritorno in campo, con la vittoria su Thiem Rafa Nadal segna un altro importante record . Il successo è il numero 1.069 in carriera, risultato che gli permette di scavalcare Ivan Lendl . Proprio lo spagnolo ha commentato il traguardo alla fine della gara: "Certo, è bello ma non era la prima cosa ha cui ho pensato oggi. Prima dell'incontro ero nervoso perché non sapevo a che livello sarei potuto tornare".

Tra Rafa Nadale e Jason Kubler, n.102 del ranking anche lui wild card non ci sono precedenti. La sfida in programma mercoledì 3 gennaio sarà quindi un inedito.

12:05

Nadal, i numeri del match

Sono proprio i numeri della gara dello spagnolo a confermare l'ottima prestazione. Nadal ha perso appena 3 punti con la prima di servizio con un ottimo 67% di prime in campo a solo 3 punti persi con la seconda. 3 ace a testa, con 3 doppi falli di Thiem contro 1 di Nadal.

11:55

Nadal, il prossimo avversario

Dopo il successo su Thiem Rafa Nadal sfiderà il vincente della sfida tra Karatsev e Kubler.

Nadal, le parole dopo la prima vittoria

Un anno doopo l'ultima volta, dopo un anno durissimo, Rafa Nadal torna a vincere un match ufficiale. Lo spagnolo regola Thiem in due set e alla fine della gara commenta così la vittoria: "Grazie per avermi supportato. Per me è stato un giorno emozionante e importante, è stato uno egli anni più duri della mia carriera e tornare a giocare davanti a un pubblico così è fantastico. Credo di aver giocato a un livello buono per essere il primo giorno in campo. Ringrazio il mio team e la mia famiglia. So che anche per Thiem è stato duro rientrare dopo gli infortuni, gli auguro il meglio per il proseguo della stagione. Ho avuto migliaia di messaggi nel momento della riabilitazione e questo mi ha aiutato, sentirmi di nuovo competitivo di fronte al pubblico che io amo è bellissimo".

11:42

Arnaldi batte Fucsovic al tie-break!

Capolavoro di Matteo Arnaldi che alla fine di quella che è stata una vera e propria maratona di impone su Fucsovic al tie-break (6-7, 6-4, 7-6). Al prossimo turno l'azzurro sfiderà Klein, vincitore contro Sebastian Baez al primo turno.

11:37

Nadal vince la gara!

Lo spagnolo chiude in maniera convincente la gara imponendosi per 6-1 nel secondo set.

11:35

Nadal serve per il match!

Incontenibile lo spagnolo che non lascia nulla a Thiem portandosi sul 5-1.

11:30

Arnaldi-Fucsovic, si va al tie-break!

L'azzurro non molla e trascina la gara al tie-break contro Fucsovic.

11:29

Nadal-Thiem: 4-1

Fatale per Thiem l'errore sul rovescio lungolinea sul 30-30. Nadal con due prime chiude il game.

11:25

Nadal-Thiem: 3-1

Prima reazione di Thiem in questo set che si è messo in salita per l'austriaco.

11:20

Nadal-Thiem: 3-0

Impressionante Nadal, altro turno di servizio a zero. Lo spagnolo non ha ancora perso neanche un punto al servizio in questa gara.

11:17

Nadal-Thiem: 2-0

Lo spagnolo conferma il break conquistando anche il secondo game del secondo set. Leggermente in calo Thiem per il quale sembra essersi spenta la luce.

11:13

Nadal, subito break!

Prontio via Rafa Nadal conquista subito il primo game con un bel dritto.

11:10

Nadal-Thiem, via al secondo set

Riparte la sfida tra Nadal e Thiem con lo spagnolo al servizio in questo primo game del secondo set.

11:05

Nadal conquista il primo set!

Errore clamoroso con il dritto di Thiem che crolla sul piàù bello e consegna il set a Nadal che si impone per 7-5.

10:54

Nadal-Thiem: 6-5

Secondo ace della gara per lo spagnolo che tiene l'avversario a zero e conclude con il dritto.

10:50

Nadal-Thiem: 5-5

Nadal chiama e Thiem risponde chiudendo il game con il dritto che non lascia scampo allo spagnolo.

10:47

Nadal-Thiem: 5-4

Altissima qualità nel gioco di Nadal che conquista un game molto difficile. Adesso Thiem servirà per rimanere nel match.

10:42

Nadal-Thiem, nuova parità

La strada tracciata tra Nadal e Thiem sembra quella del tie-break. L'austriaco ribatte infatti colpo su colpo allo spagnolo e si riporta sul 4-4.

10:38

Arnaldi conquista il secondo set!

L'azzuro reagisce e si impone per 6-4 rimettendo in parità i set dopo aver perso il primo al tie-break contro Fucsovic.

10:36

Nadal-Thiem: 4-3

Lo spagnolo ha perso solo un punto in quattro turni di servizio che chiude il game 40-0.

10:33

Nadal-Thiem: 3-3

Solido al servizio l'austriaco in una gara fino ad ora piuttosto equlibrata.

10:28

Nuovo vantaggio Nadal!

Lo spagnolo perde il primo punto al servizio all'inizio del game ma poi recupera alla grande e chiude con un rovescio di controbalzo. 3-2 per Nadal.

10:24

Nadal-Thiem: 2-2

Ottimo game di Thiem con un Nadal che comunque si muove benissimo. Match di nuovo in parità.

10:17

Nadal-Thiem: 2-1

Parte forte lo spagnolo che tiene due turni di servizio a zero e si porta due volte in vantaggio.

10:15

Nadal-Thiem: 1-1

Pronta la risposta dell'austriaco che chiude con un ace e riporta il punteggio in parità.

10:12

Nadal-Thiem: 1-0

Nadal conquista il primo punto di questa gara chiudendo il game con un dritto vincente.

10:08

Arnaldi in campo contro Fucsovics: perso il primo set

In campo Matteo Arnaldi contro l'ungherese Fucsovic. L'azzurro ha perso il primo set al tie break.

10:04

Nadal pronto al ritorno in campo

Il tennista spagnolo è pronto a scendere in campo nel torneo di Bisbane contro Thiem, dopo un anno di assenza (LEGGI TUTTO...)

