Nadal torna finalmente in campo: "Posso lottare. Ritiro? Non mi spaventa"

Dopo un anno di assenza, è arrivato finalmente il momento di ripartire per Rafa Nadal . Lo spagnolo non gioca un singolare da dodici mesi, dal ritiro agli Australian Open del 2023. Domani, 2 gennaio, tornerà in campo per la prima volta per affrontare l'austriaco Dominic Thiem al "Brisbane International", Atp 250 da 661.585 dollari che si sta disputando sul cemento della capitale del Queensland, in Australia.

Nadal: "Posso lottare per vincere"

"Se dentro di me non avessi la sensazione - le parole di Nadal alla BBC -, la speranza, le motivazioni di poter tornare a lottare per vincere, probabilmente non preparerei la stagione come sto facendo. Lavoro per cercare di mettermi nelle condizioni di poter competere, in pochi mesi, per gli obiettivi che ho. Sto bene, sono in grado di allenarmi e di godermi ogni allenamento senza dolori e questa per me è la cosa più importante piuttosto che vincere o perdere".

Nadal: "Il ritiro non mi spaventa"

Nadal si prepara al suo ritorno, ma sa di non avere tanto tempo rimasto prima del suo ritiro, e già guarda al futuro: "Non vedo la mia vita solo nel tennis, ho tante cose al di fuori che mi rendono felice. Ho molti progetti che mi faranno sentire attivo e mi motiveranno a esplorare cose diverse, ovviamente, quando cambi qualcosa nella tua vita, qualsiasi cosa, devi abituarti al cambiamento. Le cose non sono facili quando smetti di fare una cosa che hai fatto per quasi tutta la vita, ma il ritiro non mi spaventa".