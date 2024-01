Mentre arrivano novità importanti in chiave orari dei tornei, Jannik Sinner inizia con il piede giusto l'avventura dall'altra parte del mondo, per la precisione al Kooyong Classic, torneo di esibizione che si gioca a Melbourne in vista degli Australian Open. Il 22enne azzurro, infatti, ha battuto agevolmente, con il punteggio di 6-4, 6-0, il tennista di casa Marc Polmans.