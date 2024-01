Un calvario che sembra infinito quello di Matteo Berrettini. A meno di 24 ore dall'esordio ufficiale negli Australian Open contro Stefano Tsitsipas, il tennista azzurro ha dato forfait, a causa di un problema al piede sinistro. Il tennista romano è costretto a rimandare ancora il suo ritorno in campo. La sua ultima partita risale allo scorso 31 agosto, quando si ritirò per infortunio nel secondo turno degli US Open contro il francese Arthur Rinderknech.