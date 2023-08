Diretta Us Open: Sonego-Sinner 0-2 (4-6, 2-6). Attesa per Berrettini LIVE

NEW YORK (STATI UNITI) - Derby azzurro nel secondo turno degli Us Open. Sui campi in cemento di Flushing Meadows, Sonego e Sinner si sfidano: in palio l'accesso al terzo turno dello slam statunitense contro il vincente del confronto tra Etcheverry e Wawrinka. In campo anche Berrettini e Arnaldi: giocheranno rispettivamente contro i francesi Rinderknech e Fils. Nel torneo femminile attesa per Bronzetti e Trevisan. Segui la diretta della giornata.