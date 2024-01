Sinner, che siparietto con Cahill: "Gli sto insegnando a mangiare la pasta"

Uno dei segreti dei grandi passi avanti fatti da Sinner nel 2023 è sicuramente Darren Cahill . Il suo super coach è australiano, quindi gli Australian Open per lui sono particolarmente sentiti. Jannik lo ha tirato in ballo nell'intervista a caldo in campo dopo la vittoria al primo turno con l'olandese Van de Zandschulp : “Abbiamo un bellissimo rapporto - ha detto Sinner - però allo stesso tempo siamo in grado di essere distanti. Per me è importantissimo averlo nel mio angolo, mi dà grande fiducia e tranquillità, ed è quello di cui ho bisogno come giocatore. Sta imparando meglio l’italiano e cerchiamo di insegnargli quale tipo di pasta va mangiata e quale invece va evitata”.

Sinner e il sogno Olimpiadi di Parigi

Sinner ha poi rivelato che tra i suoi obiettivi principali della stagione ci sonole Olimpiadi di Parigi: "Sono una degli appuntamenti più importanti di quest'anno per alcuni giocatori. Lo è anche per me, perché è la prima volta che partecipo alle Olimpiadi. Non vedo l'ora. Non posso parlare di come andrà, perché è la prima volta per me. Dobbiamo vedere come gestire anche il programma perché avremo un calendario un po' diverso. Subito dopo i Giochi di Parigi, ad esempio, c'è il torneo Atp 1000 in Canada. Ho già detto l'anno scorso che le Olimpiadi saranno una momento chiave per me, quindi ha priorità. Non vedo l'ora di giocare anche a Parigi. Singoli e doppi? Questo non lo so ancora. Singoli per certo. Per i doppi devo ancora parlare anche con gli altri ragazzi per sapere quello che pensano e quella che forse è anche la soluzione migliore. Vediamo".