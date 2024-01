Berrettini, caso infortunio agli Australian Open: "C'entra la Satta". Furia Bertolucci sui social

ROMA - L'ennesimo infortunio e rientro di nuovo rinviato per Matteo Berrettini, costretto al ritiro dagli Australian Open a 24 ore dal via a causa di un problema al piede. Un forfait che ha suscitato tantissimi commenti sui social, dove in tanti sono tornati a collegare il calvario vissuto dal tennista romano negli ultimi mesi alla sua relazione con Melissa Satta, da mesi al centro delle cronache di gossip. Un'associazione che, sempre sui social, è stata fortemente stigmatizzata da Paolo Bertolucci che su 'X' ha postato un duro messaggio nei confronti dei critici.