Retroscena Berrettini, perché è saltato il Capodanno con Melissa Satta in Marocco

Non c'è pace per Matteo Berrettini. Il campione azzurro ha dovuto rinunciare, per infortunio, anche agli Australian Open, nonostante avesse fatto di tutto per recuperare. Compreso saltare il Capodanno organizzato con Melissa Satta e il figlio di lei a Marrakesh. E' il Corriere della Sera a raccontare il retroscena: "La serietà di Roig, coach d'esperienza cresciuto all'università di Rafa Nadal, molto poco disposto ad accettare alibi, aveva consigliato a Matteo di rinunciare al capodanno in Marocco con la fidanzata Melissa in favore di un piccolo blocco di allenamento a Montecarlo". Ce l'ha messa tutta, Berrettini, per tornare in campo, ma è stato costretto a fermarsi di nuovo per l'infortunio al piede. Ci teneva così tanto a tornare in campo che la compagna lo aveva seguito fino in Australia proprio per stargli accanto in un momento così delicato.