Panatta, rabbia dopo la bufera social su Berrettini: "Sono disgustato"

Un forfait che continua a far discutere, quello di Matteo Berrettini che ha dovuto salutare in anticipo Melbourne e gli Australian Open senza avere neanche il tempo di scendere in campo. Un problema fisico - l'ennesimo di una carriera che nell'ultimo anno si è improvvisamente e amaramente fermata - al piede destro lo ha costretto a rinunciare al match del primo turno e alla sfida con il greco Stefanos Tsitsipas , finalista lo scorso anno nel Major australiano.

Le dure parole di Panatta in difesa di Berrettini

Come sempre accade in questi momenti, i social hanno cominciato a lanciare accuse nemmeno troppo velate al tennista romano e alla sua compagna Melissa Satta con illazioni sul gossip che giustamente hanno suscitato la dura reazione prima dell'ex azzurro Paolo Bertolucci e poi di Adriano Panatta, altra ex stella del tennis italiano, che durante la Domenica Sportiva si è scagliato contro i "tribuni chiacchieroni": “La rinuncia di Matteo è un vero peccato perché era andato fino in Australia convinto di poter giocare e invece non è stato così. Fatemi però dire una cosa: sono letteralmente disgustato da quello che sta succedendo sui social contro questo ragazzo che viene incolpato di avere una bella ragazza e di vivere una storia d’amore. E' veramente una cosa brutta sentire che la colpa sarebbe di Melissa Satta. Questa cosa non c'entra assolutamente nulla. Se la prendessero invece contro la sfortuna che si sta accanendo contro di lui. Ricordo a tutti che Matteo era nella Top10 mondiale riuscendo ad arrivare in finale a Wimbledon. La memoria è corta in troppe persone. L’amore non ha mai fatto male a nessuno. Sono veramente disgustato”, ha concluso la leggenda del tennis italiano.