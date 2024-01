Binaghi: "Coppa Davis da brividi. Parigi 2024? Vogliamo una medaglia"

Il 2023 è stato un anno speciale per il tennis italiano culminato con la storica e strepitosa vittoria della Coppa Davis da parte della nazionale azzurra capitanata da Filippo Volandri e da Jannik Sinner. Un successo ancora incredibile su cui è tornato il presidente FITP Angelo Binaghi: "Vengono ancora i brividi a ripensarci. Spesso i grandi trionfi sono stati ottenuti in modo rocambolesco, come è successo a noi nel girone. Quello che dice il tennis mondiale è che la squadra se lo è meritato perché è una grande squadra, di ragazzi giovani e di ottime prospettive con un campione come Sinner. È frutto di un movimento che ha fatto miracoli sotto tutti i punti di vista. Adesso tutti sanno che ci siamo anche noi". Binaghi ha poi ricordato l'appuntamento con il presidente della Repubblica Mattarella: "Noi da Mattarella? Il ministro Abodi si sta adoperando per fare in modo che al più presto la squadra possa essere ricevuta al Quirinale già dopo Australia", ha dichiarato durante la puntata numero 719 de 'La Politica nel Pallone' speciale dedicata al tennis italiano.