Australian Open, Sinner vince ancora: battuto de Jong 3-0

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Jannik Sinner ancora protagonista agli Australian Open. Tutto facile al secondo turno, sconfitto Jesper de Jong per 3-0 (6-2. 6-2, 6-2) in un’ora e 43 minuti di gioco. “Ho battuto un giocatore giovane e con grandi potenzialità, anche grazie a questo pubblico che mi ha sostenuto moltissimo. Io cerco di non avere paura di nessuno ma rispetto per tutti”, le parole dell’azzurro che vola al terzo turno e aspetta il vincente tra il colombiano Daniel Galan (numero 87) e l’argentino Sebastian Baez (numero 29).