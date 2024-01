Sinner, prossima partita agli Australian Open: chi sfida, data, orario e dove vederla

Sinner adesso sfida Sebastian Baez al terzo turno degli Australian Open. L’asticella si alza per Jannik, che ha sconfitto senza troppi problemi gli olandesi Van De Zandschulp e De Jong in tre set nei primi due turni. Adesso il numero 4 al mondo se la vedrà con l’argentino, numero 29 nel ranking. Il tennista italiano è sempre il grande favorito, ma le insidie crescono. Baez ha sconfitto al primo turno l’australiano James Duckworth e al secondo il Colombiano Daniel Elahi Galan in quattro set. Tra Sinner e Baez c’è solo un precedente, ed è ha favore dell’italiano che ha vinto 3-6, 6-3, 6-2 al Rolex Shanghai Masters del 2023.