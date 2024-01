MELBOURNE (Australia) - Carlos Alcaraz accede agli ottavi di finale agli Australian Open dopo aver superato il cinese Juncheng Shang. Il tennista spagnolo ipoteca il risultato nei primi due set, (6-1, 6-1) all’inizio del terzo il diciottenne cinese si ritira per infortunio dopo essere andato ancora sotto di un game. Il numero 2 al mondo, vincitore degli US Open nel 2022 e Wimbledon nel 2023, affronterà il serbo Kecmanovic che ha eliminato in cinque set (6-4 3-6 2-6 7-6 6-0) Tommy Paul.