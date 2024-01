L’Australian Open 2024 è un’edizione da record per il montepremi. Una cifra aumentata complessivamente del 13 percento rispetto al 2023: in palio ci sono 86,5 milioni di dollari australiani, al cambio sono 53 milioni di euro. Dopo gli Us Open (quasi 59 milioni di euro), quello di Melbourne è lo Slam più ricco, davanti a Wimbledon (51,3 milioni) e Roland Garros (49,6 milioni).