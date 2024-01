Sinner-Rublev, novità sull'orario e dove vedere in tv i quarti degli Australian Open

Sinner sfida Rublev ai quarti di finale degli Australian Open. Il tennista italiano, numero 4 al mondo, è l'unico che non ha ancora perso un set, e quindi è anche quello che è rimasto in campo di meno rispetto agli avversari. Numeri fin qui davvero incoraggianti. Dopo aver liquidato il russo Khachanov agli ottavi (6-4, 7-5, 6-3), adesso si trova di fronte Rublev, numero 5 nel ranking Atp. Una sfida molto difficile: se dovesse farcela, Jannik potrebbe trovare in semifinale Djokovic che affronterà nell'altro quarto l'americano Taylor Fritz.