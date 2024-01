MELBOURNE (AUSTRALIA) - Continua il sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel tabellone del doppio all'Australian Open. Al terzo Slam come coppia, il bolognese ed il torinese hanno conquistato per la prima volta un posto in semifinale. I due azzurri hanno battuto nei quarti (7-5, 6-4) i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puez, ottave teste di serie, in poco più di un'ora e mezza di partita.