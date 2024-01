Sinner-Djokovic, diretta semifinale Australian Open: Jannik ha sbagliato un match point live

Aggiorna

Ci siamo, la sfida più attesa è in corso: Sinner contro Djokovic, come nelle Finals a Torino, come in Coppa Davis. Jannik arriva in semifinale agli Australian Open senza aver perso nemmeno un set, strepitoso. Dall'altra parte però ora c'è Nole, uno che ha fatto dieci semifinali a Melbourne e poi ha sempre vinto lo Slam. Non perde agli Australian Open dagli ottavi del 2018 contro il coreano Chung.

7:28 Quarto set, Sinner-Djokovic 1-0 Bravo Sinner, che cancella il match point sfumato e riparte chiudendo con un ace, il settimo della gara, il primo game al servizio nel quarto set. 7:22 Djokovic negli spogliatoi dopo aver vinto il terzo set Djokovic è rientrato negli spogliatoi, ha deciso di sfruttare il toilet break: ha cinque minuti di tempo. Sinner invece è stato seduto nel suo box a bordo campo, ma ora è già in piedi, vuole ricominciare in fretta. Superate le due ore e trenta di gioco. Jannik è stato a un passo dalla storia. Ora c'è da giocare il quarto set. 7:18 Sinner, che peccato: sbaglia un match point e cede al tie-break Che peccato per Sinner. Strepitoso anche in questo terzo set più equilibrato, senza nemmeno un break e concluso al tie-break. Sinner è arrivato sul 6-5 ma ha fallito il match point che lo avrebbe consegnato alla storia, c'è da soffrire ancora. Superate le 2 ore e 30 di gioco. 7:04 Sinner tiene il servizio: si va al tie-break Settimo ace del match, e un altro game quasi perfetto: Sinner si guadagna il tie-break 7:00 Si riparte, Djokovic tiene il servizio: 6-5 Dopo la breve pausa torna in campo meglio Djokovic che con un ace e un altro punto si prende il game. Superate le due ore di gioco. 6:57 Spettatore accusa un malore, interrotto il match per qualche minuto Match interrotto sul 40-40 per una persona che si è sentita male sugli spalti. 6:46 Terzo set, Sinner-Djokovic 5-5 Altro turno di battuta chiuso 40-15 da Sinner. Siamo sul 5-5 6:42 Djokovic cresce e si porta sul 5-4 Djokovic lascia a zero Sinner con un turno di battuta perfetto, in cui mette a segno il terzo ace. Ancora nessun break in questo terzo set. 6:39 Sinner non sbaglia e tiene il servizio: 4-4 Sinner perde per un attimo efficacia con la prima e Djokovic ne approfitta, poi la ritrova subito e chiude il game 40-15. 6:34 Djokovic tiene il servizio: 4-3 con Sinner Secondo ace per Djokovic, che sta salendo di livello. Nole tiene il servizio, c'è più equilibrio in questo terzo set. 6:31 Sinner tiene il servizio: 3-3 Ancora bene Sinner, che mette dentro anche due buone seconde. Djokovic non riesce a strappare un break. 6:27 Terzo set Sinner-Djokovic: 2-3 Djokovic prova a cambiare marcia e chiude il game con il primo ace del match. Per conquistare un punto Nole deve faticare molto, Sinner oggi difficilmente sbaglia. 6:23 Sinner tiene ancora il servizio 2-2 Sinner compie due errori consecutivi per la prima volta. Poi mette a segno il sesto ace del match e con un altro scambio bellissimo si porta sul 30-30. Poi due errori di Djokovic, che si arrende anche questa volta. 6:18 Terzo set, Djokovic-Sinner 2-1 Prova a scuotersi Djokovic, che stavolta riesce a tenere agevolmente il servizio chiudendo il game sul 40-15 senza grossi errori. 6:16 Record Sinner Sinner intanto ha già centrato un record: mai nessuno era stato avanti due set a zero in semifinale con Djokovic agli Australian Open.

6:15 Sinner tiene il servizio 1-1 Terzo turno di battuta a zero per Sinner, che mette a segno il quinto ace. Semplicemente perfetto finora. 6:11 Djokovic soffre, ma tiene il servizio in avvio di terzo set Djokovic deve faticare parecchio. Per annullare una palla break a Sinner deve fare uno scambio durissimo, concluso dopo 21 colpi. Jannik non sbaglia quasi nulla. 6:01 +++Sinner vince il secondo set 6-2: siamo 2-0+++ Pazzesco quello che stiamo vedendo. Djokovic riesce ad annullare un primo set point e portare Sinner ai vantaggi, ma deve inchinarsi al secondo set point. Jannik è implacabile, e ora è in vantaggio di due set. Finora non c'è stata partita. Poco più di un'ora di gioco e già chiusi due set. 5:55 Altro break Sinner: 5-2 con Djokovic Ancora un break di Sinner, Djokovic è incredulo, non riesce a giocare contro Jannik. Dopo aver annullato la prima palla break con lo scambio migliore del match invoca l'aiuto del pubblico che risponde incitandolo, ma non serve.

5:47 Sinner implacabile al servizio: 4-2 Secondo turno di battuta consecutivo 40-0 per Sinner, che al servizio oggi è implacabile. Tanti errori di Djokovic, che scuote la testa. La statistica è impietosa: 23 errori gratuiti per Djokovic contro i sette di Sinner. 5:44 Djokovic tiene il servizio: 3-2 Prova a reagire Djokovic, che stavolta non concede palle break a Sinner. 5:40 Sinner avanti 3-1 con Djokovic nel secondo set Pazzesco Sinner, lascia Djokovic a zero: quarto ace e un servizio impeccabile. Nole in evidente difficoltà, finora non riesce a trovare le contromisure e sbaglia tanto. 5:37 Break Sinner: 2-1 con Djokovic Altro break di Sinner, è il terzo del match: Djokovic sorpreso dall'aggressività di Jannik, continua a sbagliare tanto. 5:33 Secondo set: Sinner-Djokovic 1-1 Il secondo set inizia con Djokovic che tiene il servizio e Sinner che risponde. Jannik non ha concesso nemmeno una palla break al numero uno al mondo finora.

5:23 +++Primo set Sinner: 6-1 con Djokovic+++ Incredibile Sinner, vince il primo set 6-1, che partenza! È ancora lunghissima, soprattutto quando di fronte c'è uno come Djokovic. Jannik però non poteva partire meglio, mentre Nole non è entrato in partita. 5:20 Sinner avanti 5-1 con Djokovic Sinner si prende un altro break. Clamoroso inizio, tanti errori per Djokovic che non è concentrato al massimo. Ora Jannik serve per il set. 5:14 Primo set: Sinner-Djokovic 4-1 Sinner chiude il game con un ace, il secondo del match, e si porta sul 4-1. 5:09 Djokovic soffre ma si prende il primo game: 3-1 Djokovic conquista il primo game ai vantaggi ma deve soffrire. Sinner ha avuto una palla break per portarsi sul 4-0, ma non ce l'ha fatta. Nole non sta giocando ancora al 100 percento.

5:01 Primo set Sinner-Djokovic: 3-0 Sinner consolida il vantaggio. Anche stavolta concede un solo punto a Djokovic nel suo turno di servizio. Jannik è partito forte. 4:57 Subito break Sinner: 2-0 con Djokovic! Che partenza per Sinner! Si prende subito il break con Djokovic, vincendo il game 30-40. Finora perfetto Jannik. 4:52 Si parte! Sinner inizia bene con il servizio: 1-0 con Djokovic Si inizia con uno scambio prolungato vinto da Djokovic, ma poi Sinner fa 4 punti consecutivi e chiude il primo game 40-15. Ottima partenza di Jannik. 4:41 La fase finale dei due tabelloni Nel maschile c'è stata la possibilità di avere i primi 4 in semifinale, ma Alcaraz è stato eliminato.

4:38 I precedenti Nole è avanti 4-2 nei precedenti contro Sinner, 2-0 nelle sfide a 5 set. 4:37 Djokovic e Sinner si scaldano in palestra Curioso riscaldamento di Nole, che palleggia in palestra con un mini pallone da calcio. Stretching per Sinner che sembra concentratissimo. Rod Laver Arena - Melbourne

© RIPRODUZIONE RISERVATA