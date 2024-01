Replica Sinner: a che ora e dove rivedere in tv la semifinale contro Djokovic

Una partita fenomenale, che scrive una pagina di storia. E allora per chi non ha potuto seguire in diretta la sfida tra Sinner e Djokovic, andata in scena alle prime ore della mattina a Melbourne, c'è la possibilità di rivederla sia in tv che in streaming. L'appuntamento con il replay della semifinale degli Australian Open - un match ricco di qualità e colpi incredibili - è fissato su Eurosport alle ore 13 di oggi venerdì 26 gennaio (ma può slittare dato che in diretta c'è Medvedev e Zverev) e poi alle ore 21.30 di venerdì 26 gennaio, così come alle ore 18.30 su Eurosport 2.