Vavassori-Bolelli ko nella finale di doppio degli Australian Open

Il sogno si è infranto, Simone Bolelli e Andrea Vavassori perdono la finale di doppio degli Australian Open. Soltanto in due occasioni una coppia italiana è stata in grado di vincere un torneo di doppio in uno Slam: nel 1959 Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola vinsero il torneo di doppio a Parigi, nel 2015 Fabio Fognini e Simone Bolelli trionfarono a Melbourne.

13:55

Bolelli non trova il bis agli Australian Open

La coppia italiana Vavassori-Bolelli fallisce l'assalto agli Australian Open di doppio. L'ultimo successo italiano nello Slam risale al 2015 quando a Melbourne Simone Bolelli vinse il torneo di doppio in coppia con Fabio Fognini.

13:45

Primo titolo nello Slam per Rohan Bopanna

Primo titolo assoluto nello Slam per l'indiano Rohan Bopanna: dopo aver preso parte a diciassette edizioni dell'Austalian Open, il tennista di Bangalore ha raggiunto il suo ambito traguardo.

13:35

Le parole di Simone Bolelli

"Mi dispiace di non aver vinto - sottolinea il tennista bolognese - abbiamo trascorso due settimane molto belle con Andrea (Vavassori ndr). Abbiamo iniziato lo scorso anno a giocare insieme e stiamo facendo molti progressi. Ringrazio chi ci ha supportato in queste due settimane, il nostro team e tutti coloro che ci hanno seguito da casa".

13:33

Le parole di Andrea Vavassori

"Voglio fare i complimenti ai nostri avversari - afferma il tennista torinese - voglio ringraziare Simone Bolelli, è soltanto un anno che giochiamo insieme, sono convinto che quest'anno sarà pieno di soddisfazioni per noi. Abbiamo percorso una lunga strada per arrivare fin qui. Ringrazio la mia famiglia e i miei amici, spero di rivivere momenti del genere".

13:29

Ebden-Bopanna vincono gli Australian Open

Ebden serve per il match. L'australiano conquista il primo punto, poi compie un errore gratuito. Ma si riscatta immediatamente con un lungo linea che infila gli italiani. Ebden continua ad avere qualche problema con la prima palla al servizio, ma Bopanna coglie un punto fondamentale: due match point per la coppia indio-australiana. Bopanna-Ebden vincono il torneo di doppio dell'Australia Open con il punteggio di 7-6, 7-5.

13:25

Si rompe l'equilibrio: Ebden-Bopanna piazzano il break

Gli Azzurri non si intendono e perdono il primo punto, poi Vavassori sbaglia la volèe bassa sulla risposta di Ebden. Nel momento decisivo del set Vavassori compie un doppio fallo: tre palle break per gli avversari. Ebden e Bopanna vincono il game.

13:21

Set in equilibrio: 5-5

Vavassori conquista il primo punto del game, gli italiani compiono un errore gratuito, poi Ebden fa muro a rete conquistando un altro punto. Il servizio di Bopanna è vincente, poi l'indiano sbaglia la misura: 40-30. Vavassori sbaglia un dritto regalando il punto decisivo del game

13:17

Bolelli fa la differenza: azzurri avanti 5-4

Bolelli parte in ritardo sulla risposta di Bopanna, ma Ebden sbaglia dopo un buon servizio dell'italiano. Un grande cross di Bolelli risolve una situazione scomoda, gli azzurri conquistano il secondo punto del game. Bolelli infila la coppia avversaria ottenendo un altro punto prezioso. Poi Ebden compie un altro errore gratuito, gli azzurri conquistano il nono game.

13:14

Si torna in parità: 4-4

Ebden trova un servizio vincente, poi l'australiano conquista il secondo punto del game con uno smash. La risposta di Bolelli è vincente, l'errore gratuito dell'australiano riporta il game in equilibrio: 30-30. Gli azzurri non si intendono, ed Ebden trova un graffiante lungo linea. Poi Vavassori sbaglia la risposta, Ebden-Bopanna conquistano il game.

13:10

Bolelli-Vavassori ancora avanti: 4-3

Bolelli conquista il primo punto, poi un errore gratuito di Ebden porta la coppia italiana sul 30-0. La risposta di Bopanna è vincente, ma il servizio a 213 km\h di Vavassori regala un altro punto agli azzurri. Un errore gratuito di Vavassori riporta sotto la coppia formata da Bopanna e Ebden, poi un lungolinea di Ebden rimette il game in equilibrio: si va ai vantaggi. Un grande ace di Vavassori, e un'altra prima vincente del tennista torinese regalano il game alla coppia italiana.

13:04

Si torna in parità: 3-3

Secondo set in equilibrio: tre a tre

13:01

Azzurri avanti: 3-2

La coppia azzurra tiene il proprio turno di servizio: Bolelli-Vavassori sono avanti per 3-2 nel secondo set dopo aver perso il primo

12:59

Di nuovo parità: è 2-2

Embed tiene la battuta nonostante un doppio fallo. Si prosegue con il 2-2. Bolelli e Vavassori, come nel primo set, devono rimanere attaccati al proprio turno di servizio.

12:55

Gli azzurri rispondo ancora e vanno avanti 2-1

Sembra la tendenza del primo set con break e contro break. Bolelli-Vavassori vincono il turno di battuta e fanno 2-1.

12:51

Bopanna al servizio, azzurri sull'1-1

Poco più di un'ora di gioco a Melbourne. Game per Bopanna (al servizio) e Ebden, si va sull'1-1.

12:48

Inizia bene il secondo set per gli azzurri

Bolelli al servizio e 40-15. 1-0 per gli azzurri che ripartono bene dopo il pesante ko al tie-break.

12:42

Il primo set va a Ebden-Bopanna: vinco 7-6 (7-0)

Praticamente senza storia il tie-break per la coppia Bopanna-Ebden. Cambio campo sul 6-0, la chiude l'australiano con 7-0.

12:37

Si va al tie-break con 6-6

Secco 40-0 per gli azzurri che tornano sul 6-6. Il primo set dovrà finire al tie-beak.

12:33

Bolelli-Vavassori sotto 6-5

Di nuovo 6-5 dopo un game durato tantissimo con tanti 40 pari e vantaggi. Alla fine la spuntano Ebden-Bopanna. Azzurri sotto.

12:25

Gli azzurri super fanno 5-5

Sale il livello, gli azzurri ci sono eccome. Da 30-0 sotto ribaltano il risultato con un grande dritto di Bolelli e lo smash di Vavassori e fanno 5-5.

12:18

Risultato ancora in equilibrio: è 4-4

Con Vavassori al servizio gli azzurri vincono e vanno sul 4-4. Secco 40-0 e ancora assoluto pareggio.

12:13

Bolelli-Vavassori sul 3-3

Ogni giocatore ha mantenuto il proprio servizio. Siamo sul 3-3 con gli azzurri che sono costretti sempre ad inseguire. Ma per ora lo stanno facendo molto bene.

12:06

Gli azzurri fanno 2-2

Un errore di smash abbastanza di Vavassori, ma gli azzurri non mollano. 40 pari e grande vantaggio sull'errore di Bopanna (palla a rete). Poi il servizio a 211km/h di Vavassori è irresistibile per Ebden. Pareggio per 2-2.

12:00

Di nuovo avanti Bopanna-Ebden

Ebden tiene la battuta con un 40-30 e di nuovo 2-1. Ora al servizio va Vavassori.

11:56

Gli azzurri rispondo subito: è 1-1

Al servizio Bolelli e 40 pari. Vantaggio e vittoria del game per la coppia azzurra che risponde subito e fa 1-1.

11:51

Finito il primo game, azzurri sotto

Secco 40-0 per Bopanna e Ebden e 1-0 al primo gioco. Si cambia campo.

11:49

Inizia la finale del doppio Australian Open

Si parte. Primo servizio per Bopanna. E primo 15 per la coppia indo-australiana.

11:42

Ci siamo, giocatori in campo

Entrano per primi in campo la coppia Bolelli-Vavassori. Poi tocca a Bopanna e Ebden. A breve l'inizio della finale.

11:35

Bolelli-Vavassori, alla scoperta degli avversari

La coppia indo-australiana formata da Ebden e Bopanna è forte, rispettata, favorita. Da una parte l’indiano (24 titoli di doppio), che a marzo compirà 44 anni ma ancora incanta i campi di tutto il mondo; dall’altra Ebden, eccellente giocatore di rete che in carriera è stato, prima di tanti infortuni, un buonissimo singolarista (n.39 ATP nel 2018). L’australiano, che avrà dalla sua tutto il pubblico di casa, ha conquistato Wimbledon 2022 con il connazionale Purcell e punta il secondo Major.

11:20

La Sabalenka vince il singolare femminile

La tennista bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto l'Australian Open battendo in finale la cinese Zheng Qinwen in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2 in 1h 16' di gioco. Sabalenka, numero 2 del ranking Wta, si aggiudica così il primo Slam della stagione, bissando tra l'altro il successo dello scorso anno. A seguire la finale del doppio con gli azzurri in campo.

11:15

Tra poco la finale di doppio con la coppia Vavassori-Bolelli

Simone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia della grande vittoria. La finale di doppio maschile degli Australian Open è servita. Aulla Rod Laver Arena (intorno alle 12, la finale del singolare femminile è già terminata) andrà in scena la sfida a Rohan Bopanna, 43 anni, e Matthew Ebden.

Rod Laver Arena - Melbourne Park