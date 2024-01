Dopo 48 anni dall'ultima volta un tennista italiano torna a vincere uno Slam. Dopo Panatta Sinner, Jannik è storia, il suo trionfo agli Australian Open è storia. Rimonta epica e successo incredibile, l'altoatesino supera Djokovic in semifinale e ribalta Medvedev in finale: chapeau. Adesso meritato riposo, prima di rimettersi nuovamente in campo.