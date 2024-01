Sinner-Medvedev, finale Australian Open in diretta: primi due set al russo, 6-3, 6-3 LIVE

Sinner va a caccia del suo primo Slam di una carriera che si preannuncia lunga e scintillante. Dopo aver incantato tutti in semifinale con Djokovic , Jannik sfida Medvedev in finale agli Australian Open . Il numero quattro contro il numero tre al mondo. È la decima volta che si affrontano, le prime sei le ha vinte tutte il russo, ma le ultime tre hanno visto trionfare il tennista italiano. I primi due set se li aggiudica Medvedev 6-3, 6-3: il numero tre al mondo è partito meglio, Jannik sta soffrendo sulle prime.

Doppio fallo per Medvedev, Sinner si porta sul 30-30. Poi non riesce a trovare la risposta su una prima al centro a 206 Km/h e sbaglia un lungolinea di dritto.

11:13

Medvedev vince anche il secondo set 6-3

Sinner inizia benissimo il game, Medvedev è più nervoso anche se riesce a portarsi sul 40-30: sul set point però commette un doppio fallo. Con un bellissimo scambio Jannik si guadagna la palla break, ma il russo riesce a tornare in parità e poi si guadagna il secondo set point, e questa volta non sbaglia.

11:08

Sinner tiene il servizio: 5-3

Jannik sta prendendo fiducia. Ritrova un ace e delle buone prime di servizio con le palle nuove.

11:03

Primo break per Sinner, che non molla: 2-5

Sinner non molla e si guadagna due palle break. La seconda è quella buona. Per la prima volta non sono entrate tutte le prime a Medvedev.

10:59

Altro break Medvedev: 5-1

Medvedev sta giocando il suo miglior tennis. Gli riesce tutto bene e Sinner sembra non saper più cosa fare. Le pime non gli entrano. Altro break Medvedev.

10:54

Medvedev avanti 4-1

Altro turno di battuta a 0 per Medvedev, sono tre consecutivi. Sinner non riesce a contrastarlo.

10:52

Break Medvedev: partita sempre più in salita per Sinner

Sinner continua a essere teso. Le prime non entrano. Commette anche il primo doppio fallo. Per fortuna Medvedev sbaglia una risposta sulla seconda e Jannik si porta sul 40-30. Poi il russo fa due punti consecutivi e si guadagna un'altra palla break e questa volta se lo prende con una volée facile di dritto.

10:44

Medvedev tiene il servizio: 2-1

Altro turno di battuta a 0 per Medvedev che al servizio continua a essere implacabile.

10:42

Sinner, che fatica: quattro palle break annullate a Medvedev

Due errori gratuiti non da lui. Sinner soffre la tensione e da 30-0 si fa riprendere 30-30. Medvedev sta trovando tutte le risposte e riesce a portarsi sul 30-40, Jannik sconsolato allarga le braccia e guarda il suo box, ma è bravo a non mollare e porta il game ai vantaggi. Il problema è sempre lo stesso non entrano le prime. Con uno scambio pazzesco Jannik riesce ad annullare anche la seconda palla break. Terza palla break annullata ancora con una bella giocata. Un altro errore e la quarta palla break annullata con una palla corta. Sinner la chiude con un colpo bellissimo sulla linea. Sedici punti in questo game delicatissimo.

10:29

Secondo set: Sinner-Medvedev 0-1

Il russo ricomincia benissimo. Primo turno di battuta a 0, Sinner deve trovare il modo di contrastarlo.

10:25

+++Primo set a Medvedev: 6-3+++

Sinner non riesce a tenere il passo di Medvedev. Il russo è partito forte, finora ha sbagliato pochissimo e ha messo in difficoltà Jannik che però è riuscito ad annullare il primo set point con uno scambio lunghissimo e il secondo con un bel passante lungolinea. Ai vantaggi però si è arreso al terzo set point, dopo uno scambio lungo. A fare la differenza per ora sono le prime.

10:18

Medvedev si porta sul 5-3: sesto ace del match

Medvedev è ancora una volta perfetto alla battuta. Altro ace, sono già sei. Sinner ora serve per non perdere il set.

10:14

Settimo game: Sinner-Medvedev 3-4

Sinner trova il secondo ace del match, e delle prime buonissime. Non sbaglia quasi nulla e tiene il servizio. Deve trovare il modo per contrastare la battuta di Medvedev.

10:11

Medvedev micidiale al servizio: 4-2

Ancora un ace per Medvedev, che al servizio è micidiale: Sinner non riesce a trovare le contromisure.

10:07

Quinto game: Sinner-Medvedev 2-3

Ritrova la prima Sinner, e tiene il servizio. Meglio anche la seconda al corpo, sta crescendo Jannik.

10:04

Medvedev tiene il servizio: 3-1

Altri due ace, sono già quattro per Medvedev, che sta facendo tutto bene per ora e si prende un primo vantaggio importante su Sinner.