Diretta Sinner, trionfo agli Australian Open: reazioni, dichiarazioni e commenti LIVE

" Campione dentro e fuori, bravo Jannik ". Sono i complimenti sui social di Matteo Berrettini a Jannik Sinner dopo la vittoria agli Australian Open del tennista altoatesino. Berrettini nel 2021 ci era andato vicino, arrivando in finale a Wimbledon , poi sconfitto in quattro set da Djokovic . Anche Lorenzo Sonego ha celebrato il trionfo dell'altoatesino con un eloquente " epico " su Instagram.

L' Italia aspetta con trepidazione il rientro in patria di Jannik Sinner , fresco di trionfo agli Australian Open . Il profilo Instagram ' Aeroporti di Roma ' non vede l'ora di riabbracciare il campione altoatesino: " Orgoglio italiano, ti aspettiamo! ".

Il campione altoatesino piega Medvedev in finale e riporta uno Slam maschile in Italia dopo 48 anni: ecco come viene visto dai giornalisti stranieri .

Il campione azzurro trionfa agli Australian Open e tutta Italia è in delirio per lui.

"Prima di tutto mi voglio complimentare con Jannik: sei cresciuto molto, hai lottato e stai vincendo tanti tornei. Te lo sei meritato. Sono certo che non sarà la tua ultima finale slam ma io cercherò di vincere la prossima sfida, visto che con te ho perso le ultime tre". Sono le parole Daniil Medvedev dopo la sconfitta contro Jannik Sinner nella finale degli Australian Open . "Ringrazio il mio team che mi ha incoraggiato e sostenuto. Purtroppo non ce l'ho fatta ma cercherò di riuscirci la prossima volta - ha sottolineato il russo , numero tre del mondo -. È doloroso perdere in finale, anche se è meglio che perdere prima.... Io voglio sempre vincere. Dovrò lottare ancora di più ma sono orgoglioso di quello che ho fatto e la prossima volta metterà ancora tutto, ma di più".

Da Pietrangeli a Sinner , passando per Panatta , Schiavone e Pennetta . Dopo 48 anni dall'ultimo slam maschile vinto da un azzurro (era il 1976 quando Panatta vinse il Roland Garros ) arriva quello dell'altoatesino che si è aggiudicato in cinque set, in rimonta, su Daniil Medvedev l' Open d'Australia : è il quinto tennista azzurro a trionfare in un torneo del Grande Slam .

Nella classifica Atp di domani (lunedì 29 gennaio), Sinner resterà stabile al quarto posto , miglior azzurro di sempre, al pari di Adriano Panatta , ma ridurrà in modo considerevole le distanze dal podio mondiale , occupato nell'ordine da Novak Djokovic , da Carlos Alcaraz e da Daniil Medvedev che, nonostante la sconfitta subita in rimonta a Melbourne , si confermerà come terza forza del ranking.

Sinner alza il trofeo: che emozione!

Accolto dalla standing ovation del pubblico, Sinner alza nel cielo di Melbourne il torneo. Un momento emozionante che l'altoatesino ha commentato così: "Innanzitutto mi congratulo con Daniil (Medvedev, ndr) per aver disputato un torneo eccezionale, abbiamo giocato contro tante finali ma in ogni occasione mi mostri qualcosa in cui devo migliorare: corri su tutte le palle ed è qualcosa di eccezionale. Ti auguro un giorno di vincere questo trofeo e il meglio per il futuro. Questo è un titolo importantissimo per me". Poi il ringraziamento al team: "Grazie, cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno, sono felice di avervi con me che mi incoraggiate, che riuscite a capirmi perché a volte non è semplice: sono fatto così". Infine l'emozionante dedica ai genitori: "Vorrei che qualcuno avesse i genitori che ho io, mi hanno sempre permesso di scegliere e non mi hanno mai dato pressione".

Sinner trionfa agli Australian Open e vola alle Atp Finals: ecco perché

Grazie alla vittoria di questo Slam, l'altoatesino è già qualificato per le ATP Finals di Torino: da regolamento infatti, si qualifica alla prestigiosa competizione chi trionfa in uno Slam, rimanendo però almeno in top20 in classifica.

Sinner, la cifra shock che ha guadagnato vincendo gli Australian Open

Il tennista altoatesino ha battuto il russo Medvedev in finale imponendosi in cinque set. (LEGGI TUTTO)

Australian Open, tutto pronto per la premiazione

Al via la cerimonia di premiazione alla Rod Laver Arena: Jannik Sinner è pronto ad alzare il trofeo, il primo titolo slam della sua carriera.

Apoteosi Sinner, trionfo a Melbourne: emozione in tribuna

Battuto Medvedev, Jannik ha immediatamente raggiunto il suo team sugli spalti: un abbraccio emozionante con i suoi coach e preparatori che vale primo titolo slam conquistato in carriera.

