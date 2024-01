Papa Francesco applaude Sinner: "Complimenti all'Italia per la vittoria di Jannik"

CITTÀ DEL VATICANO - Il giorno dopo il suo trionfo a Melbourne , dove ha conquistato il primo titolo Slam della sua carriera, anche Papa Francesco applaude Jannik Sinner . A riferirlo è 'Vatican News' secondo cui, ricevendo oggi (29 gennaio) in udienza in Vaticano una delegazione del Real Club de Tenis Barcelona in occasione dei suoi 125 anni, prima di proseguire la sua riflessione il Pontefice 'a braccio' "si è complimentato con gli italiani per la vittoria di Jannik Sinner all'Australian Open".

Papa Francesco, Sinner e le 'lezioni di vita' del tennis

Anche dallo sport è possibile trarre lezioni di vita e Francesco ha evidenziato come nel tennis, "sembrerebbe che la sfida tra giocatori abbia a che vedere soprattutto con il desiderio di prevalere sull'avversario", ma "in realtà, fin dalla sua origine inglese, è espressione dell'apertura dei fondatori a ciò che di buono poteva venire dall'esterno e a un dialogo con altre culture". E ancora: "Nel tennis, come nella vita, non possiamo vincere sempre - ha affermato Bergoglio -, ma sarà una sfida che arricchisce se, giocando in modo educato e secondo le regole, impareremo che non è una lotta ma un dialogo che implica il nostro sforzo e ci consente di migliorarci. Concepire un po' lo sport non solo come combattimento ma anche come dialogo. C'è un dialogo che, nel caso del tennis, spesso diventa artistico".