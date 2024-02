Coppa Davis, Volandri punta in alto: la frase che esalta i tifosi

La vittoria della Coppa Davis da parte dell' Italia è stato un risultato storico ma il capitano degli azzurri Filippo Volandri non pone limiti per il futuro: " Vincere una volta la Coppa Davis é un traguardo importante. Vincerla due volte sarebbe la storia", queste le sue parole durante la festa al CT Parioli dove da ieri è presente il trofeo vinto da Sinner e compagni a Malaga lo scorso 26 novembre.

"Obiettivo poterla vincere di nuovo"

Volandri ha poi proesguito tornando sulla vittoria dello scorso novembre a Malaga: "Mi rende orgoglioso il messaggio, non solo sportivo, che abbiamo passato con questa vittoria: quella dello spirito di squadra. La coppa é stata sfiorata diverse volte, noi abbiamo sofferto tanto, attraversando momenti difficili. Quando ho accettato il mio incarico mi sono dato 5 anni per portarla a casa. In quel momento Berrettini era numero sei, Sinner decimo, poi grazie al lavoro dietro sono arrivati tanti giovani. E avendo una squadra così giovane la speranza è di poterla alzarla di nuovo", ha concluso Volandri parlando da vero e proprio capitano.