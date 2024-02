Coppa Davis, eliminata la Serbia di Djokovic: Slovacchia alla fase finale

KRALJEVO (SERBIA) - Clamoroso in Coppa Davis. La Serbia, semifinalista nell'ultima edizione a Malaga contro l’Italia, saluta in anticipo la competizione: la nazionale di Novak Djokovic (il numero 1 del mondo non ha giocato) perde nettamente, in casa, contro la Slovacchia nel turno di qualificazione sulla terra battuta indoor di Kraljevo fallendo così l'approdo alla fase finale.