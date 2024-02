Indian Wells 2024, ci sono cinque italiani. Ma Berrettini dà forfait

ROMA - Cinque italiani al Masters 1000 di Indian Wells 2024. Il torneo di tennis sarà in scena sui campi in cemento in California dal 6 al 17 marzo. C’è il numero 1 al mondo, Djokovic, dopo la questione del vaccino anti-Covid. E tra gli azzurri ci saranno Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego e Cobolli. Presente Carlos Alcaraz, vincitore dell’edizione passata e con tutta probabilità Rafa Nadal, che sfrutterà l’opzione “ranking protetto”. Opzione non sfruttata invece da Matteo Berrettini. Il romano non c’è. Da capire le sue reali condizioni fisiche dopo il forfait all’ultimo all’Australian Open.