Sinner sfida i migliori in Arabia: nasce il "Six Kings Slam"

Six Kings Slam, Sinner sfida i migliori

Il torneo vedrà, appunto, la partecipazione di sei giocatori, tra i migliori al mondo. Tra loro ci saranno Novak Djokovic, numero 1 del mondo e detentore del record di titoli del Grande Slam (24), e Rafael Nadal, ex re del ranking Atp 22 volte a segno in uno Slam (di cui 14 al Roland-Garros). A sfidarli ci sarà Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open che punta a scalare il ranking. Gli altri partecipanti saranno Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune.

Six Kings Slam, quando si giocherà

L'organizzazione di un torneo di esibizione in Arabia non è una novità, con il paese che ha già ospitato a dicembre la sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, la Riyah Season Cup, vinta dal tennista spagnolo. La particolarità è che il "Six Kings Slam" si svolgerà in un momento fitto del calendario dell'ATP, a ridosso dei Masters 1000 di Shanghai e Parigi. Non si hanno ancora ulteriori dettagli sul torneo, se non il mese in cui andrà in scena, per l'appunto ottobre.