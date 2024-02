Boris Becker lascia Rune: i motivi della rottura

Boris Becker non sarà più il coach di Holger Rune. L'ex campione tedesco ha annunciato sul suo profilo social di interrompere la collaborazione con il tennista danese, numero sette al mondo. "Vi informo che lascio l'incarico di capo allenatore di Holger Rune con effetto immediato. Abbiamo iniziato questa partnership con l'obiettivo iniziale di raggiungere le Atp Finals alla fine dello scorso anno, ma andando avanti mi sono reso conto che per ottenere il risultato dovrei essere disponibile per Holger molto più di quanto in realtà possa".