Calendario Sinner a Rotterdam: primo avversario e giorno del debutto

All’ATP 500 di Rotterdam, che si aprirà oggi con le qualificazioni, sarà subito Italia contro Olanda. Sorteggiato il tabellone principale, al via lunedì 12 febbraio, dove la prima testa di serie, Jannik Sinner esordirà contro il giocatore di casa Botic Van de Zandschulp, avversario già sconfitto al primo turno dell’ultimo Australian Open (6-4, 7-5, 6-3). L'anno scorso Sinner ha perso in finale contro Medvedev. Quest'anno il russo, uscito a pezzi dagli Australian Open dopo la battaglia persa con Jannik all'ultimo atto, non ci sarà. Per il tennista italiano è una grande occasione: in caso di vittoria del torneo scavalcherebbe proprio Medvedev al terzo posto nel ranking Atp.

Sinner, giorno e orario del debutto Gli Atp 500 di Rotterdam vanno in scena dal 12 al 18 febbraio. Il tennista italiano, numero 4 al mondo, debutterà lunedì (orario ancora da definire). Al secondo turno Sinner potrebbe affrontare Monfils, ai quarti se la potrebbe vedere con Bublik. In semifinale Jannik potrebbe affrontare Griekspoor oppure Hurkacz. Dall'altra parte del tabellone ci sono Rublev, Rune, De Minaur e Dimitrov. Avversari ostici che Sinner potrebbe incontrare in finale. Nella parte alta del main draw c’è anche Lorenzo Musetti che giocherà a sua volta con un olandese, l’ostico Tallon Griekspoor. Poteva andare meglio a Lorenzo Sonego, che farà il suo debutto contro il numero sei del seeding Grigor Dimitrov.

Nadal verso Doha Continua ad allenarsi Rafa Nadal in vista del suo rientro in campo al torneo ATP 250 di Doha in programma dal 19 al 24 febbraio grazie al ranking protetto.

