Cordoba, capolavoro Darderi: Baez ko, prima finale Atp in carriera

CORDOBA (ARGENTINA) - Prosegue la favola di Luciano Darderi che vola alla finalissima del Cordoba Open , Atp 250 (montepremi 640.705 dollari) che apre la Golden Swing latino-americana e che si sta disputando sulla terra rossa dell'' Estadio Mario Alberto Kempes ' di Cordoba , in Argentina . Il 21enne italo-argentino, numero 136 del mondo, batte nel penultimo turno con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3 il padrone di casa Sebastian Baez , n.26 del ranking e secondo favorito del seeding dopo due ore e 23' di gioco.

Atp Cordoba, capolavoro Darderi

Il classe 2002, partito dalle qualificazioni, conquista così la sua prima finale Atp in carriera e fa anche il suo primo ingresso nella top 100 mondiale da lunedì. Darderi si giocherà il titolo contro un altro argentino, Facundo Bagnis, n. 207 del ranking, che in semifinale ha piegato il connazionale Federico Coria per 6-3, 7-5.