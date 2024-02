Berrettini: "Grazie a chi mi ha aiutato". E annuncia quando torna in campo

Gli ultimi mesi della carriera di Berrettini non sono stati certo semplici, anzi. Gli infortuni hanno messo a dura prova Matteo, che proprio a causa di un nuovo stop fisico ha dato forfait anche agli Australian Open per un problema al piede. La voglia di non mollare e di tornare presto però è rimasta intatta, come ammesso in un video di ringraziamento che il tennista ha voluto indirizzare ai suoi tifosi.