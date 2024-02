Alcaraz lancia la sfida a Sinner e Djokovic: "Sono i migliori adesso"

Alcaraz lancia la sfida a Sinner e Djokovic

Lo ha fatto in un'intervista concessa al sito 'Infobae', in cui descrive così la sua rincorsa alla prima posizione del ranking che in passato Alcaraz ha già occupato: "Riconquistarla è ovviamente il mio obiettivo ma è una lotta molto equilibrata. Ora ci sono diversi giocatori che stanno competendo per questo, così come per vincere Slam. Djokovic e Sinner secondo me oggi sono al top e in questo momento sono i giocatori da battere". E ancora: "Anche Rublev, Zverev e Rune hanno le potenzialità per arrivare lassù, ma in questo momento c'è una lotta equilibrata tra Sinner, Medvedev e me per arrivare al numero uno".