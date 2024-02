Atp Rotterdam, Sonego eliminato al primo turno da Dimitrov

ROTTERDAM (PAESI BASSI) - Termina al primo turno l'avventura di Lorenzo Sonego nell''ABN Amro Open', l'Atp 500 al Rotterdam Ahoy, il torneo tennistico di maggior prestigio organizzato in Olanda (duro, Proflex - montepremi di 2.290.720 dollari). L'azzurro, n.48 del ranking, è stato battuto dal bulgaro - 13° giocatore al mondo e testa di serie n.6 - Grigor Dimitrov in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-3 in un'ora e 34 minuti di gioco.