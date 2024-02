Nadal incorona Djokovic: “È lui il miglior tennista della storia”

Lunga e interessante intervista quella rilasciata da Rafael Nadal al programma 'El Objetivo' in onda sull'emittente La Sexta. Tanti i temi toccati dal tennista maiorchino che ancora una volta ha detto la sua su Djokovic e, questa volta, lo ha definitivamente incoronato come il più forte di sempre: "I numeri dicono che Djokovic è quello che ha vinto più di tutti . Se è il più forte della storia? Sì, per me lo è. Semplicemente ha avuto una tenuta fisica migliore della mia, e conta anche questo".

Nadal-Djokovic, fine delle polemiche?

Parole che sembrano spegnere in modo defintivo ogni polemica tra i due anche dopo quanto detto qualche mese fa dallo stesso Nadal che in un'intervista a Movistar, aveva attaccato il campione serbo: "Si può vivere frustrati con 22 Slam, per esempio Novak lo vive più intensamente. Per lui sarebbe stata una frustrazione maggiore non riuscirci. Forse è per questo che ce l'ha fatta".