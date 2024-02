Sinner, quando diventerà numero tre del mondo: c'è la data

ROTTERDAM (PAESI BASSI) - Jannik Sinner show: dopo il trionfo agli Australian Open, il campione azzurro vince anche il torneo Atp 500 di Rotterdam battendo in finale Alex De Minaur. L'ultimo atto nei Paesi Bassi non coincide però solo con il secondo titolo conquistato dall'altoatesino in un 2024 da sogno ma rappresenta un momento storico per il tennis italiano. Dopo la vittoria in Coppa Davis e il titolo in un torneo del Grande Slam 47 anni dopo l’ultima volta, il 22enne altoatesino conquisterà anche il podio mondiale, da numero 3 della classifica. Nessun tennista italiano aveva mai raggiunto un risultato simile, nemmeno Adriano Panatta, quarto giocatore del mondo nel 1976.