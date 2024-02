Sinner trionfa a Rotterdam, il montepremi è da urlo: ecco quanto ha guadagnato

Una settimana da incorniciare quella del nostro Jannik Sinner che dopo aver vinto gli Australian Open si conferma anche a Rotterdam dove in finale regola in due set Alex de Minaur, numero 9 della classifica mondiale. L'altoatesino, che ha già la certezza di diventare il numero 3 della classifica mondiale, ha portato a casa 500 punti dopo il torneo olandese e un montepremi di tutto rispetto. Sinner ha incassato una cifra di poco inferiore ai 400 mila euro. Non paragonabile, ovviamente ai quasi due milioni incassati agli Australian Open ma comunque da non sottovalutare. De Minaur, uscito sconfitto per l'ennesima volta dal confronto con l'azzurro, dovrà "accontentarsi" di circa 214.000 euro.