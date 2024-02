Sinner, relax a casa: ecco cosa ha fatto dopo aver vinto a Rotterdam

BOLZANO - Jannik Sinner è tornato a casa con il trofeo di Rotterdam e la posizione numero 3 nel ranking mondiale in valigia. Il tennista azzurro dopo le fatiche in campo ha raggiunto i genitori nella casa di famiglia a Sesto Pusteria. Riposo totale nell’albergo gestito dai genitori. La sua Alfa Romeo Stelvio è rimasta parcheggiata davanti alla pensione. "Se anche in futuro vogliamo festeggiare successi come quelli di Melbourne e Rotterdam, lo dobbiamo lasciare anche un po' in pace e farlo riposare", mette in chiaro il sindaco Thomas Summerer. Tanti tifosi e curiosi davanti all’Haus Sinner per strappare un autografo o scattare una foto. Nessuna traccia del campione.