Indian Wells, l'annuncio di Alcaraz: "Infortunato ma negli Usa ci sarò"

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - "Ho appena fatto una risonanza alla caviglia dopo l'infortunio di ieri. La diagnosi è una distorsione laterale di secondo grado". Così lo spagnolo Carlos Alcaraz , numero 2 del mondo, ritiratosi ieri (20 febbraio) al primo turno del torneo Atp di Rio de Janeiro , ha aggiornato i suoi estimatori sull' infortunio che lo terrà lontano dai campi solo per " qualche giorno ". Un imprevisto che non dovrebbe compromettere la presenza del 20enne murciano al Masters 1000 di Indian Wells , in programma dal prossimo 6 marzo : " Ci vediamo a Las Vegas e Indian Wells! ", ha scritto il classe 2003 su Instagram.

Alcaraz, obiettivo Indian Wells e non solo: i dettagli

Il campione spagnolo mette nel mirino il Masters 1000 di Indian Wells, torneo che ha vinto lo scorso anno in finale contro Daniil Medvedev, ma anche il match di esibizione, al quale è stato invitato, a Las Vegas contro il connazionale Rafael Nadal il 3 marzo. Due appuntamenti importanti per Alcaraz che vuole dimenticare in fretta i primi e negativi mesi del 2024: dall'infortunio in Brasile alla cocente eliminazione ai quarti di finale degli Australian Open a gennaio, contro Alexander Zverev fino al ko, di una settimana fa, nelle semifinali del torneo su terra battuta nell'Atp di Buenos Aires da campione in carica.