Nadal-Alcaraz, la cifra assurda da pagare per palleggiare con loro a Las Vegas

LAS VEGAS (Stati Uniti) - Non solo roulette e black jack, non solo Casinò, luci e fiches, non solo wedding chapel con sosia di Marlyn ed Elvis Presley : Las Vegas, la città dei balocchi offre molto di più. Basta pagare. L'esibizione tra Nadal e Alcaraz alla Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas muoverà milioni di dollari. Al di là del cospicuo contributo che riceveranno due tennisti spagnoli, ci saranno tante altre iniziative che muoveranno una grande quantità di dollari.