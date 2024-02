Panatta, la provocazione in tv su Fedez e Ferragni: "Non mi chiedete nulla?"

Panatta: "Rovescio a due mani? Ecco cosa è cambiato"

L'ex campione di tennis poi parla del rovescio a due mani, che ormai usano tutti i grandi tennisti: “Non è tornato di moda, ci è sempre stato. Adesso si può dire che il rovescio a due mani come percentuale è giocato molto più di prima, ma il motivo è che i bambini quando iniziano a giocare hanno poca forza, e quindi iniziano con il rovescio a due mani così si aiutano. Nadal gioca a due mani, Djokovic e Sinner anche. Federer giocava a una mano, meraviglioso, forse uno dei più belli mai visti. Una volta i giocatori giocavano al 70 percento bene il dritto e 30 il rovescio, ora è il contrario".

Panatta: "Doping nel tennis"

Il doping è un argomento molto spinoso nel mondo dello sport. Esiste anche nel tennis? "Non lo so - commenta Panatta - non credo perché ci sono molti controlli, anche a sorpresa anche se devo dire il doping va a 200 km/h e l’antidoping a 100 km/h, quindi così è difficile".

Panatta: "La Juve non ha fuoriclasse"

Si passa a parlare di campionato. Per Panatta non c'è nessun dubbio: l'Inter ha già vinto lo scudetto, nessuno può contrastarla. La Juventus non è attrezzata: “I bianconeri non hanno un parco giocatori paragonabile a quello di 10 anni fa, per non dire 20. Non ci sono più giocatori come Platini, DelPiero, Tardelli, Pirlo. Fuoriclasse. Oggi sono tutti bravi giocatori. Come in tutti gli sport c’è stata un’evoluzione soprattutto fisica, per cui è difficile sovrastare gli altri se non ci sono fuoriclasse”.

Panatta: "Troppi soldi nel calcio? Beati loro..."

“Troppi soldi nel calcio? Io dico beati loro, non sono invidioso. Però dico i tennisti se non vincono, non guadagnano. Anche Sinner se esce al primo turno non guadagna, invece i calciatori anche se non giocano prendono lo stipendio”.

Panatta: la provocazione finale su Fedez e Ferragni

Panatta poi chiude con una provocazione finale: "Non mi fate una domanda su Ferragni e Fedez?". "No - rispondono dallo studio - è finito il tempo". "Avete paura eh...", risponde Adriano sogghignando.